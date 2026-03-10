Nel 2025, le transazioni cashless in Europa supereranno i 500 miliardi di euro, segnando un incremento significativo. Tuttavia, l’Italia si colloca ancora in fondo alla classifica europea, essendo 21ª su 27 nel Cashless Society Index 2026 e 31ª nel ranking mondiale per utilizzo del contante. Nonostante i numeri in crescita, il paese mantiene un livello di uso del contante superiore alla media europea.

Roma, 10 marzo 2026 – Pur con un transato che supererà quest’anno i 500 miliardi di euro, l’Italia è ancora sotto la media Ue: è 21ª nel Cashless Society Index 2026 su 27 Paesi europei e 31ª al mondo per Cash Intensity, con un uso del contante ancora superiore alla media europea. I dati. La filiera dei pagamenti vale per l’Italia 17,7 miliardi di fatturato, cresce dell’85,3% in dieci anni e genera 34.600 occupati. Nel 2025 il transato cashless in Italia ha superato i 500 miliardi di euro, triplicando il proprio valore rispetto al 2015 e attestandosi al 26,6% del PIL: un risultato che consolida la crescita dei pagamenti digitali nel Paese e ne conferma il ruolo di infrastruttura economica abilitante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Transazioni cashless oltre i 500 miliardi di euro nel 2025. Ma l’Italia resta ancora indietro

