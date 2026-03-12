Il food italiano cresce ma mancano le mani | oltre 68mila lavoratori introvabili nel 2025

Il settore alimentare italiano registra un aumento nelle esportazioni e nella produzione, ma nel 2025 si prevede che mancheranno oltre 68mila lavoratori qualificati. Le aziende del settore segnalano una crescente difficoltà nel reperire personale specializzato, una situazione che rischia di ostacolare ulteriormente lo sviluppo del comparto. La carenza di manodopera rimane un problema cruciale per il food made in Italy.

