Food | Figura Circana Italia ‘mercato del fuori casa trainato da nuove abitudini di consumo’
Il mercato del fuori casa continua a crescere, spinto da nuove abitudini di consumo tra i clienti. Tra i prodotti più richiesti, si trova il sushi, che viene spesso consumato in diverse varianti e ricettazioni. La figura di riferimento nel settore alimentare ha evidenziato questa tendenza, sottolineando come le preferenze cambino e si adattino alle esigenze dei consumatori. La crescita del settore riflette un cambiamento nel modo di vivere e nel modo di mangiare, con un aumento della richiesta di cibi pronti da consumare fuori casa.
“Il sushi è un prodotto che viene consumato fuori casa in diverse ricettazioni. Abbiamo citato il tema del sushi, però ci sono anche, in tempi recenti, delle evoluzioni più innovative, come tutto il mondo del Poke, per esempio, che è un concetto che si sposa molto bene con alcune caratteristiche dei trend che i consumatori cercano fuori casa, come quelle legate alla salute, all'accessibilità e alla convenience. Questo sicuramente ha delle caratteristiche intrinseche che trova il favore dei consumatori fuori casa”. Sono le dichiarazioni di Matteo Figura, Direttore Foodservice di Circana Italia, all’edizione 2026 del Seafood Seminar, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Food: Figura (Circana Italia), mercato del fuori casa trainato da nuove abitudini di consumo
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