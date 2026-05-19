Food | Figura Circana Italia ‘mercato del fuori casa trainato da nuove abitudini di consumo’

Il mercato del fuori casa continua a crescere, spinto da nuove abitudini di consumo tra i clienti. Tra i prodotti più richiesti, si trova il sushi, che viene spesso consumato in diverse varianti e ricettazioni. La figura di riferimento nel settore alimentare ha evidenziato questa tendenza, sottolineando come le preferenze cambino e si adattino alle esigenze dei consumatori. La crescita del settore riflette un cambiamento nel modo di vivere e nel modo di mangiare, con un aumento della richiesta di cibi pronti da consumare fuori casa.

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