Glovo e Deliveroo sotto scacco | così la spinta di pm politica e sindacati può stravolgere il food delivery in Italia

Negli ultimi tempi, le autorità giudiziarie, politiche e i sindacati stanno approfondendo le condizioni di lavoro nel settore del food delivery, settore che da anni si basa su consegne rapide, tariffe contenute e rider con salari bassi. Le indagini e le iniziative in corso potrebbero portare a cambiamenti significativi nel modo in cui operano le piattaforme di consegna a domicilio, mettendo in discussione l’attuale modello economico e lavorativo.

Per anni, il food delivery italiano ha vissuto su un equilibrio fragile: consegne rapide, prezzi bassi e rider pagati una miseria. Un modello fondato sulla promessa della flessibilità, ma anche su un’ambiguità che sta diventando sempre più difficile da evitare: quanto è davvero autonomo un lavoratore che riceve gli ordini da un’app, viene valutato da un algoritmo, si muove dentro zone stabilite dalla piattaforma e dipende dalle consegne per la parte principale del proprio reddito? Questa domanda non è nuova. Anzi, è la stessa che i sindacati e diverse procure in giro per il mondo si fanno ormai da anni. La novità è che da qualche mese la...🔗 Leggi su Open.online

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