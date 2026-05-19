Fontaniva si anima | 25 associazioni per un mese di sport e calcio

A Fontaniva si prepara un mese ricco di attività sportive grazie alla partecipazione di 25 associazioni. La manifestazione coinvolge diverse discipline e si svolgerà principalmente nel Quartiere dei Fiori, a partire dal 7 giugno. Durante il torneo, nel villaggio di San Giorgio, saranno introdotte alcune nuove discipline sportive, che arricchiranno il calendario già fitto di eventi. La programmazione prevede un continuo susseguirsi di incontri, gare e momenti di aggregazione per tutta la comunità locale.

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? Domande chiave Quali nuove discipline verranno introdotte durante il torneo a San Giorgio?. Come cambierà il programma sportivo nel Quartiere dei Fiori dal 7 giugno?. Chi parteciperà alle sfide di precisione organizzate al Bar dai Mati?. Perché il sindaco considera fondamentale il ruolo dei volontari in questo mese?.? In Breve Festa dello Sport al Quartiere dei Fiori il 7 giugno con biciclettata mattutina.. Torneo calcio a 5 e pallavolo mista a San Giorgio in Brenta l'8 giugno.. Torneo Primi Calci ASD Casoni Viva il 15, 17 e 19 giugno.. La consigliera Jessica Marchetti promuove lo sport come strumento di crescita e rispetto.. Il torneo dell’amicizia di calcio a 7 inizia oggi al patronato di Fontaniva, segnando l’apertura ufficiale del Mese dello sport che coinvolgerà oltre 25 associazioni locali fino alla fine di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontaniva si anima: 25 associazioni per un mese di sport e calcio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fontaniva, al via il "Mese dello Sport": oltre 25 associazioni coinvolteDa metà maggio a fine giugno Fontaniva si anima con il “Mese dello sport”, una serie di eventi, tornei e iniziative che coinvolgeranno tutto il... Borgo Roma si anima: 25 associazioni per un festival della sostenibilità? Punti chiave Come cambieranno le strade di Borgo Roma con la nuova pedonalizzazione? Quali attività troveranno i bambini nel giardino scolastico...