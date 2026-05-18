Fontaniva al via il Mese dello Sport | oltre 25 associazioni coinvolte
Da metà maggio a fine giugno Fontaniva si anima con il “Mese dello sport”, una serie di eventi, tornei e iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio comunale, con la partecipazione di oltre 25 associazioni sportive.Il calendario prende il via oggi, lunedì 18 maggio, con lo storico Torneo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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