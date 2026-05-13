A Borgo Roma si svolge un festival dedicato alla sostenibilità, coinvolgendo 25 associazioni locali. Durante l’evento, si discute di come verranno modificate le strade della zona grazie alla nuova pedonalizzazione. Nel giardino scolastico aperto al pubblico, i bambini possono partecipare a diverse attività pensate per sensibilizzarli ai temi ambientali. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e senza particolari restrizioni.

? Punti chiave Come cambieranno le strade di Borgo Roma con la nuova pedonalizzazione?. Quali attività troveranno i bambini nel giardino scolastico aperto al pubblico?. Cosa offriranno i laboratori multiculturali in via Redipuglia durante la giornata?. Come potrà questo evento trasformare i legami tra i residenti del quartiere?.? In Breve Domenica 17 maggio dalle 10 alle 18 via Scuderlando e Redipuglia saranno pedonali.. Laboratori Terra dei Popoli e attività motorie presso l'IC 10-11 coinvolgeranno famiglie.. Parkour Verona ASD e Pallavolo Antares animeranno il giardino scolastico nel pomeriggio.. Pianeta Milk e Agedo Verona gestiranno banchetti informativi contro l'omolesbobitransfobia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Roma si anima: 25 associazioni per un festival della sostenibilità

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