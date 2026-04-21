Fonderie Pisano primo tavolo al Mimit | confronto su rilancio e occupazione

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto il primo incontro tra rappresentanti delle Fonderie Pisano e funzionari ministeriali. Durante l'incontro si è discusso delle strategie di rilancio delle attività e delle questioni occupazionali legate alla fase di crisi. È stata analizzata la situazione attuale delle fonderie e sono state avanzate alcune proposte per affrontare le criticità del settore.

Si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il primo tavolo di confronto sulla vertenza delle Fonderie Pisano, azienda specializzata nella produzione di getti in ghisa di seconda fusione, al centro di un percorso di rilancio industriale del sito di Salerno che coinvolge oltre 100 lavoratori. L’incontro ha rappresentato un primo momento di dialogo tra Ministero, azienda, rappresentanti territoriali e organizzazioni sindacali sullo stabilimento di Fratte, con l’obiettivo di individuare soluzioni per il futuro produttivo e occupazionale. Rilancio industriale e tutela dei lavoratori. Nel corso del confronto, tutte le parti hanno espresso la volontà condivisa di proseguire il percorso nelle prossime settimane, approfondendo le possibili strategie di rilancio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: Fonderie Pisano: avviato confronto al Mimit su sviluppo aziendale e tutela occupazionale; Fonderie Pisano, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: confermata la chiusura; Fonderie Pisano, dopo la bocciatura del Consiglio di Stato a rischio il trasferimento nell'Avellinese. Il punto con la Città di Salerno; Fonderie a Salerno, dal ministero arriva l’ok alla ricerca del nuovo stabilimento.

Fonderie Pisano, al Ministero confronto per sviluppo aziendale e tutela occupazionaleStampaPrimo tavolo al Mimit sulla vertenza relativa alle Fonderie Pisano, azienda specializzata nella produzione di getti in ghisa di seconda fusione, nell’ambito del percorso di rilancio industriale ... salernonotizie.it

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Notizie rassicuranti sono arrivate, ieri sera, dal primo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza relativa alle Fonderie Pisano di Salerno, nell’ambito del percorso di rilancio industriale e della tutela dei livelli occupazionali dei 110 dipe facebook