Assassinato 38 anni fa dalle Brigate Rosse | Forlì ricorda il senatore Roberto Ruffilli

Oggi si ricorda il 38° anniversario dell'uccisione del senatore Roberto Ruffilli, avvenuta a Forlì a causa di un attacco delle Brigate Rosse. La città e la Fondazione dedicata a Ruffilli parteciperanno giovedì mattina a una cerimonia commemorativa. L'evento si svolgerà nella stessa città dove il politico fu colpito, senza dettagli sui partecipanti o sul programma.

Nel 38esimo anniversario dell'uccisione del professor Roberto Ruffilli da parte di un commando terroristico delle brigate rosse, la città di Forlì e la Fondazione Roberto Ruffilli ricorderanno giovedì mattina il senatore. Alle 9 sarà celebrata la messa nella Chiesa di S. Antonio Abate (corso Diaz.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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