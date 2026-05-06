Foggia Calcio Felleca potrebbe rientrare in società

Secondo quanto riportato da Contropiede, la dirigenza del Foggia Calcio sta valutando un possibile rientro di Roberto Felleca nella società. Si parla di un ampliamento della struttura societaria, con Felleca che avrebbe manifestato interesse e disponibilità a rientrare in qualche modo nell'organigramma del club. La questione è ancora in fase di discussione e non sono stati forniti dettagli ufficiali.

Secondo quanto riportato da Contropiede, si pensa ad un allargamento della base societaria in casa Foggia con Roberto Felleca che sarebbe intenzionato ed interessato a rientrare in qualche maniera all’interno della società. Si attende la risposta del duo Casillo e De Vitto. Felleca nelle ultime settimane si è. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia Calcio, Felleca potrebbe rientrare in società SERIE C | Foggia, è autentica rivoluzione. E il mercato potrebbe non essere ancora finito Notizie correlate Il futuro del Foggia tutto da scrivere, tra rifondazione e ipotesi riammissione-ripescaggio: e sullo sfondo riecco FellecaSono ormai passati dieci giorni dalla sconfitta interna con la Salernitana che ha sancito la prima retrocessione (sul campo) nei dilettanti della... Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrareIeri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Foggia Calcio, l’ora delle scelte: Di Toro si allontana, mentre Felleca oggi avanza una proposta per rientrare; Foggia, si lavora alla riorganizzazione societaria. Priorità la scelta del DG e del Direttore Sportivo; De Vitto-Casillo programmano già il rilancio dei rossoneri; Foggia, Felleca ci prova: proposta per il 50% delle quote. Foggia Calcio, Felleca potrebbe rientrare in societàFoggia Calcio, Felleca potrebbe rientrare in società Secondo quanto riportato da Contropiede, si pensa ad un allargamento della base societaria in casa ... ilsipontino.net Il futuro del Foggia tutto da scrivere, tra rifondazione e ipotesi riammissione-ripescaggio: e sullo sfondo riecco FellecaCasillo e De Vitto chiamati a ricostruire da zero il club, partendo dalle figure del direttore generale e del direttore sportivo. Ma sono vive le possibilità di essere riammesse o ripescate. Intanto l ... foggiatoday.it Foggia TV. . Foggia calcio – Ufficiale l’offerta di Felleca . De Vitto : valuteremo - facebook.com facebook CALCIO FOGGIA 1920 Serie C Sky Wifi - 38ª giornata Domenica 26 Aprile 18:00 Stadio Pino Zaccheria - Foggia Diretta su Sky Sport 252 #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com