I tifosi della Curva Nord hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti del possibile ritorno di Felleca, sostenendo che non ci sono imprenditori locali pronti a sostenere questa scelta. La loro posizione si è fatta sentire con un messaggio chiaro, evidenziando la volontà di opporsi a questa eventualità e chiedendo maggiore coinvolgimento della comunità locale. La questione ha attirato l’attenzione tra i supporter della squadra.

Foggia Calcio, la Curva Nord è un muro: “No al ritorno di Felleca. Dove sono gli imprenditori locali?”. Il futuro del Foggia Calcio torna a essere un rebus intricato e, come spesso accade nei momenti di incertezza, a far sentire la propria voce è il cuore pulsante del tifo. La Curva Nord ha assunto una posizione tranchant, chiudendo le porte a vecchi ritorni e lanciando un interrogativo che risuona come un atto d’accusa verso il tessuto produttivo della città: “Dove sono gli imprenditori locali?”. Il “No” a Felleca e il fantasma del passato. Le indiscrezioni su un possibile ritorno in società di Roberto Felleca hanno riacceso una miccia mai spenta del tutto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Foggia Calcio, Curva Nord contro il ritorno di Felleca: “Dove sono i locali?

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