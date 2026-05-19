Foggia aggressione choc nel cuore della movida | 20enne preso a calci in faccia e a bottigliate
Nella zona di Piazza Mercato a Foggia, noto punto di ritrovo serale, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto un giovane di 20 anni. La vittima è stata colpita con calci e bottiglie, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche. L’episodio si è verificato nel contesto della movida locale, dove spesso si concentrano situazioni di tensione. La polizia ha avviato indagini per identificare e rintracciare i responsabili.
La zona di Piazza Mercato, cuore della movida di Foggia, si conferma, ancora una volta, terra di nessuno. Poco prima dell'alba di domenica 17 maggio, un ventenne è rimasto vittima di un'aggressione brutale, feroce e senza un motivo. Appena una settimana prima un branco di ragazzi aveva. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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