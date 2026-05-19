Foggia aggressione choc nel cuore della movida | 20enne preso a calci in faccia e a bottigliate

Nella zona di Piazza Mercato a Foggia, noto punto di ritrovo serale, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto un giovane di 20 anni. La vittima è stata colpita con calci e bottiglie, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche. L’episodio si è verificato nel contesto della movida locale, dove spesso si concentrano situazioni di tensione. La polizia ha avviato indagini per identificare e rintracciare i responsabili.

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