Un episodio di violenza si è verificato oggi in via Zamboni, nel centro di Bologna. Un giovane è stato aggredito da un gruppo di quattro persone, che lo hanno colpito con calci, schiaffi e cinghiate, lasciandolo a terra. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti e clienti di un locale, generando sconcerto tra chi ha assistito alla rissa. La polizia è intervenuta per soccorrere la vittima e avviare le indagini.

Bologna, 24 aprile 2026 – Quattro contro uno. Steso per terra e preso a calci, schiaffi e cinghiate. Paura in centro storico, all’ombra delle Due Torri, macchiato ancora una volta di episodi di violenza. In via Zamboni, infatti, c’è stato un pestaggio ripreso dai passanti, che per undici secondi hanno immortalato la scena, con protagonisti cinque uomini, quasi completamente coperti in viso. All’inizio del video, si vede una persona con la giacca bianca tenere per il collo un altro partecipante, sbattuto a terra e poi accerchiato: a quel punto, è stato preso a pugni, calci ed è stato addirittura colpito con una cintura. Alla fine della ripresa, alcuni passanti corrono verso l’aggressione, con l’intento probabilmente di dividere i violenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura in centro, aggressione choc in via Zamboni: giovane preso a calci e cinghiate

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