Senzatetto preso a calci in faccia è grave in ospedale

Martedì 3 marzo nel tardo pomeriggio a Milano un uomo senza dimora di circa quarant’anni è stato colpito con calci in faccia e ha richiesto l’intervento dei soccorsi del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. L’aggressione si è verificata in una zona pubblica della città. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Aggressione a Milano nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo. Un senzatetto sulla quarantina è stato preso a calci e ha avuto bisogno del soccorso dei sanitari del 118. È avvenuto qualche minuto dopo le sei di pomeriggio in via Ornato (zona Niguarda) nei pressi di una pensilina di mezzi pubblici Atm. L'uomo, che ha circa 40 anni, è straniero e non aveva documenti con sé, sarebbe stato colpito con calci sul volto, come lui stesso ha riferito. I sanitari sono arrivati sul posto con un'ambulanza. Effettivamente l'uomo presentava varie lesioni e lividi al volto e alla testa. È stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale Niguarda, mentre i carabinieri, a loro volta intervenuti, stanno compiendo le relative indagini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

