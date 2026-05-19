Flottiglia pro Gaza fermata da Israele | tra gli attivisti anche la sorella del presidente irlandese

Ieri le forze speciali israeliane hanno intercettato e preso il controllo di una parte della Global Sumud Flotilla, un convoglio navale partito dalla Turchia con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza. Tra gli attivisti a bordo vi era anche la sorella del presidente irlandese. La flottiglia era composta da diverse imbarcazioni e aveva come scopo dichiarato l’assistenza alla popolazione di Gaza. È stato riferito che le forze israeliane hanno fermato alcune delle navi e preso il controllo di alcune imbarcazioni durante l’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ieri le forze speciali israeliane hanno intercettato e preso il controllo di parte della Global Sumud Flotilla, il convoglio navale partito dalla Turchia con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la Striscia di Gaza. L’operazione è avvenuta nelle acque al largo di Cipro e ha coinvolto decine di imbarcazioni con a bordo centinaia di attivisti filo-palestinesi e filo-Hamas provenienti da diversi Paesi. Secondo quanto emerso nelle ore successive al blitz, sarebbero dodici gli italiani fermati durante l’operazione dell’Idf, sui trentacinque connazionali presenti complessivamente nelle ventuno imbarcazioni che facevano parte della spedizione. Le... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Flottiglia pro Gaza fermata da Israele: tra gli attivisti anche la sorella del presidente irlandese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gaza, Flotilla intercettata da Israele. Attivisti arrestati e comunicazioni interrotte Sullo stesso argomento Flotilla, c'è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall'IdfLa dottoressa Margaret Connolly, sorella della presidente irlandese Catherine Connolly, è una delle almeno sei persone, su un totale di 15... Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Flottiglia pro Gaza fermata da Israele: tra gli attivisti anche la sorella del presidente irlandeseBlitz della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla partita dalla Turchia verso Gaza. Fermati diversi attivisti internazionali, mentre alcune imbarcazioni riescono a dirigersi verso l’Egitto ... panorama.it