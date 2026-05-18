Flotilla c' è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall' Idf

Tra i partecipanti alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, almeno sei persone, tra cui la dottoressa Margaret Connolly, sorella della presidente irlandese Catherine Connolly, sono state arrestate dall’esercito israeliano. La flottiglia, composta da 15 irlandesi, si muoveva con l’obiettivo di raggiungere la Striscia, ma è stata fermata e fermata dalle forze di sicurezza israeliane. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori dell’iniziativa, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla situazione.

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