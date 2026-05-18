Flotilla c' è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall' Idf
Tra i partecipanti alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, almeno sei persone, tra cui la dottoressa Margaret Connolly, sorella della presidente irlandese Catherine Connolly, sono state arrestate dall’esercito israeliano. La flottiglia, composta da 15 irlandesi, si muoveva con l’obiettivo di raggiungere la Striscia, ma è stata fermata e fermata dalle forze di sicurezza israeliane. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori dell’iniziativa, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla situazione.
La dottoressa Margaret Connolly, sorella della presidente irlandese Catherine Connolly, è una delle almeno sei persone, su un totale di 15 partecipanti irlandesi alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, che sono state arrestate dall'esercito di Israele, secondo quanto affermano gli organizzatori. La flottiglia ha pubblicato video di Margaret e di altre cinque persone, che sembrano essere stati registrati prima del loro arresto. Nel video pubblicato sul sito web della Global Flotilla, la donna dichiara: "Se state guardando questo video, significa che sono stata rapita dalla mia imbarcazione nella flottiglia dalle forze di occupazione israeliane e ora sono detenuta illegalmente in una prigione israeliana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
The Irish President's sister is among those on the Gaza flotilla
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