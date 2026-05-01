Una skipper riminese e alcuni attivisti a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno evitato l’arresto. La barca ha subito un’avaria che ha impedito l’intervento delle autorità, mantenendo così i partecipanti a bordo liberi da provvedimenti restrittivi. La donna ha dichiarato che l’equipaggio ha evitato l’arresto solo grazie al malfunzionamento dell’imbarcazione.

Lei e gli altri attivisti a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla hanno evitato l’arresto, perché la loro imbarcazione ha avuto un’avaria. "Ma abbiamo passato una lunghissima e difficile notte difficile. Siamo stati intercettati anche noi, abbiamo dormito pochissime ore per colpa dei droni e dall’azione dalle forze armate israeliane.", racconta Lola Fabbri. La 30enne skipper riminese, piuttosto nota nel mondo della vela, era partita domenica insieme agli altri attivisti a bordo della Flotilla. "Navigo in Grecia da tanti anni, è una situazione stranissima quella di essere intercettati al largo delle coste", è la testimonianza che Lola ha inviato ad alcuni attivisti, pubblicata ieri da Casa Madiba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La skipper riminese sulla Flotilla: "Abbiamo evitato l’arresto solo perché la barca era in avaria"

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