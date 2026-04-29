Il direttore sportivo del Como ha affermato che la squadra intende continuare a puntare su Fabregas, nonostante le critiche sui pochi italiani presenti nel gruppo. Ha commentato anche le recenti voci di mercato e altre questioni riguardanti la rosa, precisando le strategie del club. La posizione ufficiale è quella di confermare la volontà di mantenere alcuni giocatori chiave, respingendo le supposizioni sulle possibili cessioni.

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© Calcionews24.com - Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno»

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