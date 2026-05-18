Abbiamo visto i gommoni avvicinarsi e intercettare almeno 20 barche noi proseguiamo verso Gaza | l’inviato del Fatto sulla Flotilla racconta il nuovo blocco israeliano

Un giornalista ha riferito di aver osservato diversi gommoni avvicinarsi e intercettare almeno venti imbarcazioni durante il transito verso Gaza. Secondo quanto raccontato, alcuni gommoni si sono avvicinati a barche a vela, portando il totale delle barche intercettate dalla marina israeliana a circa venti. La flotta ha continuato la navigazione verso la destinazione prevista, nonostante le operazioni di monitoraggio e controllo da parte delle autorità israeliane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui