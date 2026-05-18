Abbiamo visto i gommoni avvicinarsi e intercettare almeno 20 barche noi proseguiamo verso Gaza | l’inviato del Fatto sulla Flotilla racconta il nuovo blocco israeliano
Un giornalista ha riferito di aver osservato diversi gommoni avvicinarsi e intercettare almeno venti imbarcazioni durante il transito verso Gaza. Secondo quanto raccontato, alcuni gommoni si sono avvicinati a barche a vela, portando il totale delle barche intercettate dalla marina israeliana a circa venti. La flotta ha continuato la navigazione verso la destinazione prevista, nonostante le operazioni di monitoraggio e controllo da parte delle autorità israeliane.
“Abbiamo visto alcuni gommoni avvicinarsi alle barche a vela, a questo punto sono 20 le barche sicuramente intercettate dalla marina israeliana”. Così l’inviato del Fatto Quotidiano a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla racconta l’intercettazione da parte di Israele che ha bloccato diversi equipaggi del cordoglio umanitario a Ovest di Cipro. La Flotilla, dice ancora Alessandro Mantovani, ha perso ogni comunicazione “con almeno 7-8 barche” ed “è possibile che siano state intercettate anche queste”. Al momento l’imbarcazione con a bordo l’inviato continua “ una rotta che è sempre quella di Gaza “, anche se “un po’ più a sud rispetto alla rotta diretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Flotilla, le barche lasciano la Turchia dirette verso Gaza. Il racconto dell’inviato: “Ci aspettiamo intervento anticipato di Israele”Le barche della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il golfo di Çavu?köy, costa meridionale della Turchia e stanno navigando verso le coste di Gaza.
Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano