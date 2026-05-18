Flotilla Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro Bloccati italiani a bordo

Da ilmessaggero.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze militari israeliane hanno sequestrato alcune imbarcazioni appartenenti alla Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. A bordo delle navi si trovavano cittadini italiani che sono stati bloccati e trattenuti. L'operazione ha coinvolto militari israeliani che hanno preso il controllo delle imbarcazioni senza segnalare incidenti o feriti. La vicenda riguarda il blocco di un tentativo di navigazione verso Gaza con imbarcazioni straniere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

flotilla idf sequestra barche dirette verso gaza al largo di cipro bloccati italiani a bordo
© Ilmessaggero.it - Flotilla, Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro. «Bloccati italiani a bordo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Flotilla, Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro

Video Flotilla, Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro

Sullo stesso argomento

L’Idf sequestra le barche della Flotilla dirette verso GazaSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro.

Flotilla, Israele sequestra le barche a largo di Cipro. A bordo 35 attivisti italianiIl comitato provinciale dell’Arci e altre associazioni sono scese in piazza a Viterbo per “rispondere all’appello di mobilitazione nazionale per la...

flotilla idf sequestra barcheFlotilla, l’Idf sequestra al largo di Cipro le barche dirette verso Gaza. Provocazione fine a se stessaSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mo ... affaritaliani.it

flotilla idf sequestra barcheL'esercito israeliano sequestra barche della Flotilla dirette verso Gaza al largo di CiproI soldati dell’esercito israeliano (Idf) hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web