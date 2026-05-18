Flotilla Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro Bloccati italiani a bordo
Le forze militari israeliane hanno sequestrato alcune imbarcazioni appartenenti alla Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. A bordo delle navi si trovavano cittadini italiani che sono stati bloccati e trattenuti. L'operazione ha coinvolto militari israeliani che hanno preso il controllo delle imbarcazioni senza segnalare incidenti o feriti. La vicenda riguarda il blocco di un tentativo di navigazione verso Gaza con imbarcazioni straniere.
Soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Flotilla, Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro
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Idf sequestra barche Flotilla a Cipro. Bloccati alcuni dei 35 italiani a bordo - Facebook facebook
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