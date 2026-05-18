Flotilla Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro Bloccati italiani a bordo

Le forze militari israeliane hanno sequestrato alcune imbarcazioni appartenenti alla Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. A bordo delle navi si trovavano cittadini italiani che sono stati bloccati e trattenuti. L'operazione ha coinvolto militari israeliani che hanno preso il controllo delle imbarcazioni senza segnalare incidenti o feriti. La vicenda riguarda il blocco di un tentativo di navigazione verso Gaza con imbarcazioni straniere.

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