Flotilla per Gaza gli ultimi attivisti intercettati | Se vedete questo agite Il momento in cui i militari israeliani salgono a bordo e rompono le telecamere

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza sono state intercettate dai militari israeliani. Alcuni attivisti a bordo hanno rivolto appelli alle persone a intervenire nel caso vedessero le immagini. In un episodio recente, i militari sono saliti a bordo delle imbarcazioni, rompendo le telecamere installate per documentare l’operazione. La presenza delle forze israeliane si è verificata mentre le imbarcazioni si trovavano in mare aperto, senza che fosse ancora dichiarato ufficialmente il motivo dell’intervento.

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Le ultime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza sono ora intercettate dai militari israeliani. “Stiamo per essere intercettati”, hanno annunciato gli attivisti di due delle imbarcazioni, Zefiro e Elengi poco prima di essere bloccati dai militari. Come si vede dalle immagini della live della missione umanitaria, i militari hanno cominciato a fermare le barche in navigazione, salendo a bordo e, addirittura, in alcuni casi, rompendo le telecamere live che stavano registrando. “Se state vedendo queste immagini – dicono gli attivisti poco prima del blocco – agite, per noi e per il popolo palestinese”. L'articolo Flotilla per Gaza, gli ultimi attivisti intercettati: “Se vedete questo, agite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla per Gaza, gli ultimi attivisti intercettati: “Se vedete questo, agite”. Il momento in cui i militari israeliani salgono a bordo e rompono le telecamere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, sbarcati a Creta 175 attivisti fermati da Israele in acque internazionali - Agorà 01/05/26 Sullo stesso argomento Flotilla per Gaza: “Intercettati da motoscafi israeliani”. Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv(Adnkronos) – Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza sono state intercettate al largo di Creta da motoscafi militari israeliani. Salpa da Barcellona una nuova Flotilla per Gaza, mille attivisti a bordoE' in partenza oggi dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, una spedizione umanitaria via mare diretta alla Striscia... Chiediamo l’immediato rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Rapiti in acque internazionali da Israele. Tra di essi giornalisti e un deputato italiano @Dario5S. Il governo si muova. Ieri a Sesto San Giovanni a presentare Flotilla, in viaggio per Gaza. x.com Flotilla, gli attivisti AbuKeshek e Ávila torturati e maltrattati da Israele. Sono nella prigione di Shikma, nel nord di Gaza, in sciopero della fame reddit Global Flotilla, il punto dopo il blitz: cosa succede agli italiani fermatiSotto i riflettori il caso dei 14 italiani trattenuti, mentre la diplomazia di Roma stringe i tempi e una quindicina di barche a vela tenta ancora di forzare il blocco per raggiungere Gaza. tg.la7.it Flotilla, 10 imbarcazioni verso Gaza. Ci danno la cacciaRoma, 19 mag. (askanews) - Dieci imbarcazioni della Global Sumud Flotilla proseguono il loro viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari. Lo riferiscono gli stessi attivisti sui loro profili social ... quotidiano.net