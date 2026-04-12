Salpa da Barcellona una nuova Flotilla per Gaza mille attivisti a bordo

Oggi dal porto di Barcellona salpa una nuova Flotilla della Global Sumud, composta da circa mille attivisti. La missione ha come destinazione la Striscia di Gaza e mira a consegnare aiuti umanitari, sfidando il blocco imposto da Israele. La spedizione rappresenta la terza missione di questa iniziativa, che si svolge via mare e coinvolge varie organizzazioni internazionali. La partenza è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

E' in partenza oggi dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, una spedizione umanitaria via mare diretta alla Striscia di Gaza con l'obiettivo dichiarato di consegnare aiuti e sfidare il blocco imposto da Israele. Circa 70 imbarcazioni e oltre 1.000 attivisti provenienti da una settantina di Paesi, partecipano all'iniziativa organizzata da Freedom Flotilla Coalition (Ffc), da Global Movement to Gaza, da Maghreb Sumud Flotilla e Sumud Nusantara (missione asiatica con la partecipazione del governo della Malesia), nel contesto di escalation in Medio Oriente e mentre sono terminati senza accordo i negoziati a Islamabad per la fragile tregua nel conflitto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salpa da Barcellona una nuova Flotilla per Gaza, mille attivisti a bordo Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano Leggi anche: La Sumud Flotilla lancia una nuova missione per Gaza, in piazza a Roma anche Thunberg. Gli attivisti: “Per il governo siamo irresponsabili, ora ci trascina in guerra”