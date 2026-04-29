Flotilla per Gaza | Intercettati da motoscafi israeliani Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza, sono state intercettate al largo di Creta da motoscafi militari israeliani. La Farnesina ha richiesto informazioni ufficiali a Tel Aviv sulla vicenda. Secondo fonti ufficiali, le imbarcazioni sono state fermate durante il viaggio nel Mediterraneo. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle navi o sui passeggeri a bordo. La vicenda è ora al centro di verifiche diplomatiche.

(Adnkronos) – Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza sono state intercettate al largo di Creta da motoscafi militari israeliani. A denunciarlo sui social è la stessa Flotilla. "Le nostre imbarcazioni – si legge in un messaggio postato su X – sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autoidentificati come 'israel',.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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