Antonella Bundu e Dario Salvetti sono a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Durante il tragitto, le navi sono state intercettate da forze israeliane, che hanno inviato unità navali contro le imbarcazioni a vela. La situazione si è verificata nel corso di un'operazione di blocco delle imbarcazioni, che cercavano di raggiungere la zona di conflitto. Nessuna comunicazione ufficiale sulle conseguenze dell'intercettazione è stata ancora diffusa.

Ci sono anche i toscani Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Imbarcazioni intercettate dalle navi militari di Israele in pieno giorno al largo delle acque di Cipro lunedì 18 maggio. Bundu e Salvetti non sarebbero coinvolti nell’abbordaggio. Le immagini diffuse via Fb da Global Sumud Flotilla Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali Toscana 2025, e Dario Salvetti, in prima linea con Collettivo di Fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, partiti nei giorni scorsi con la nuova spedizione verso Gaza. Nella precedente spedizione Antonella Bundu era stata vittima di un naufragio ed era stata soccorsa da ong Open Arms. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Antonella Bundu e Dario Salvetti con Flotilla verso Gaza intercettata da Israele: “Navi da guerra contro barche a vela”

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