Global sumud flotilla | l’attivista barese e i soprusi degli israeliani Documento

Un attivista barese coinvolto nella flottiglia internazionale ha raccontato di essere stato rinchiuso in un container per circa trenta ore, durante le quali sarebbero state inflitte violenze anche alle donne. La testimonianza è stata rilasciata all’agenzia di stampa, descrivendo l’esperienza di soprusi da parte delle autorità israeliane durante l’intervento nel contesto dell’operazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità adottate durante le operazioni di blocco della flottiglia.

L’attivista barese Tony La Piccirella all’Ansa: “Chiuso in un container per trenta ore, picchiate anche le donne. Sono saliti a bordo delle nostre barche con i fucili spianati. —– Di seguito il documento diffuso da Global Sumud Flotilla: La Global Sumud Flotilla conferma le denunce di tortura e chiede un intervento globale immediato mentre una nave israeliana trasferisce i civili rapiti verso la Palestina occupata. Testimonianze oculari confermano che Saif Abukeshek è stato sottoposto a tortura a bordo di una nave militare israeliana, mentre le autorità europee non riescono a impedire il trasferimento illegale. La Global Sumud Flotilla lancia un allarme internazionale urgente riguardo a una missione di rapimento e tortura sponsorizzata dallo Stato, attualmente in corso in acque internazionali.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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