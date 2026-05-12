Flotilla Scotto Pd | La Grecia ha aiutato Israele a sequestrare gli attivisti l'Ue non può accettarlo

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deputato del Partito Democratico ha commentato l'inchiesta pubblicata da Fanpage, che ha rivelato il coinvolgimento della Grecia nel sequestro della Flotilla da parte di Israele. Secondo quanto riferito, la Grecia avrebbe fornito assistenza alle forze israeliane durante l'operazione. La dichiarazione sottolinea che l’Unione Europea non può accettare questa situazione. La questione riguarda il ruolo di alcuni paesi europei nel supportare le azioni delle forze israeliane.

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Il deputato Pd commenta l'inchiesta di Fanpage sul coinvolgimento della Grecia nel sequestro della Flotilla da parte di Israele. "È evidente la collaborazione delle autorità greche", ci dice. E incalza l'Ue: "Come può accettare una simile violazione?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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