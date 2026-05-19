Flotilla Israele intercetta le imbarcazioni fermati 27 italiani | Sparati proiettili di gomma

Nelle ultime ore, le forze israeliane hanno intercettato alcune imbarcazioni della Flotilla, fermando 27 cittadini italiani presenti a bordo. Durante l’operazione, sono stati riferiti spari di proiettili di gomma contro gli attivisti coinvolti. La Farnesina ha chiesto chiarimenti ufficiali sull’uso della forza da parte dell’esercito israeliano e ha avviato verifiche sulle modalità di intervento nelle operazioni di intercettazione. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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