Flotilla Israele intercetta le imbarcazioni fermati 27 italiani | Sparati proiettili di gomma
Nelle ultime ore, le forze israeliane hanno intercettato alcune imbarcazioni della Flotilla, fermando 27 cittadini italiani presenti a bordo. Durante l’operazione, sono stati riferiti spari di proiettili di gomma contro gli attivisti coinvolti. La Farnesina ha chiesto chiarimenti ufficiali sull’uso della forza da parte dell’esercito israeliano e ha avviato verifiche sulle modalità di intervento nelle operazioni di intercettazione. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
La Farnesina chiede verifiche sull’uso della forza contro gli attivisti della Flotilla da parte dell’esercito israeliano. Dall’opposizione accuse durissime al governo Netanyahu: “Violato il diritto internazionale” Novità nel Mediterraneo attorno allaGlobal Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto verso Gaza. Le forze armate israeliane hanno intercettato diverse imbarcazioni della missione inacque internazionali, fermando decine di attivisti, tra cui27 cittadini italiani. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, le barche dovrebbero essere condotte alporto israeliano di Ashdod. Tra i casi che stanno suscitando maggiore preoccupazione c’è quello diDario Carotenuto, parlamentare del Movimento 5 Stelle presente a bordo della nave turcaKasr Sadabat. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Flotilla: Israele Intercetta Barche Italiane. Alcuni Attivisti Sequestrati in Acque Internazionali
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La marina israeliana intercetta un’altra imbarcazione della #Flotilla diretta a #Gaza: a bordo 2 italiane askanews.it/2026/05/19/la-… - #GLOBALSUMUDFLOT?LLA #Israele x.com
+++ ISRAELE INTERCETTA ALTRE 32 IMBARCAZIONI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA +++ Ci sono anche 13 italiani a bordo: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI https://qds.it/global-sumud-flotilla-israele-intercetta-nuove-imbarcazioni-in-rotta-verso-gaza/ #QD facebook
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