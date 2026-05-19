Flotilla Israele ferma tutte le barche | 29 italiani trattenuti L' Idf ha sparato contro 6 imbarcazioni Ascani | governo agisca per tutelare gli attivisti

Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta a Gaza, secondo quanto comunicato dalla portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. Durante l'operazione, l'IDF avrebbe aperto il fuoco contro sei delle imbarcazioni coinvolte. Al momento, sono 29 gli italiani trattenuti dalle autorità israeliane, mentre l’ambasciata italiana sta seguendo la situazione. La deputata ha chiesto che il governo intervenga per tutelare gli attivisti coinvolti.

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