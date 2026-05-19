Flotilla Israele ferma tutte le barche | 29 italiani trattenuti L' Idf ha sparato contro 6 imbarcazioni Ascani | governo agisca per tutelare gli attivisti
Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta a Gaza, secondo quanto comunicato dalla portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. Durante l'operazione, l'IDF avrebbe aperto il fuoco contro sei delle imbarcazioni coinvolte. Al momento, sono 29 gli italiani trattenuti dalle autorità israeliane, mentre l’ambasciata italiana sta seguendo la situazione. La deputata ha chiesto che il governo intervenga per tutelare gli attivisti coinvolti.
Tutte le barche della Flotilla per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. L'ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, aggiungendo che sono 29 gli attivisti italiani trattenuti. Con loro anche tre persone non italiane ma residenti in Italia. «L'ultima barca ad essere intercettata è stata la Karsi-i Sabadab, sui cui viaggiavano il deputato M5s Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista, Ruggero Zeni». La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod in serata. Ad attenderli il team legale di Adalah. Spari contro le navi «La navi della marina militare israeliana stanno sparando proiettili, di cui non conosciamo la tipologia, non sappiamo se veri o di gomma», aveva denunciato la portavoce italiana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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