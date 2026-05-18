Flotilla Israele sequestra le barche a largo di Cipro A bordo 35 attivisti italiani
Questa mattina, al largo delle coste di Cipro, la Marina militare israeliana ha intercettato una nave della Flotilla Global Sumud diretta a Gaza. A bordo ci sono 35 attivisti italiani. Le autorità israeliane hanno sequestrato le imbarcazioni, impedendo loro di proseguire il viaggio. La missione era volta a portare aiuti alla popolazione palestinese, secondo quanto riferito dagli organizzatori. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra Israele e i gruppi di attivisti coinvolti.
Il comitato provinciale dell’Arci e altre associazioni sono scese in piazza a Viterbo per “rispondere all’appello di mobilitazione nazionale per la Flotilla. In questo momento, nel Mediterraneo, le forze militari israeliane stanno intercettando le imbarcazioni civili della Global sumud Flotilla in acque internazionali”, si legge in una nota di Arci. “L’intercettazione è in corso: 4 navi militari e 6 imbarcazioni veloci stanno accerchiando la flotta – prosegue la nota -. Succede in pieno giorno, sotto gli occhi del mondo. Ancora una volta il governo israeliano sceglie di violare il diritto internazionale, tentando di fermare una missione civile e nonviolenta nata per rompere il silenzio e portare solidarietà concreta alla popolazione palestinese di Gaza”. 🔗 Leggi su 2anews.it
Flotilla, Idf sequestra barche dirette verso Gaza al largo di Cipro
Sullo stesso argomento
Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproTel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate al largo di Cipro dai soldati...
Flotilla, la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da Cipro: bloccati alcuni dei 35 italiani a bordoLa Marina israeliana ha iniziato a intercettare la missione di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano .
Una cosa #Israele non sa fare: vergognarsi! Stamattina #Idf sequestra barche #Flotilla dirette verso Gaza: BLOCCATI ALCUNI DEGLI ITALIANI A BORDO (Tajani, @Antonio_Tajani non si giri dall'altra parte x.com
Israele blocca la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza: blitz dell’Idf al largo di Cipro https://tg.la7.it/esteri/israele-sequestra-global-sumud-flotilla-gaza-cipro-video-18-05-2026-256888 - Facebook facebook
Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma La Piccirella. Israele: 'Nessuna tortura costretti a usare la forza' reddit
Israele blocca la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza: blitz dell’Idf al largo di Cipro (VIDEO)L'esercito israeliano sta di nuovo bloccando l'avanzata della Global Sumud Flotilla verso Gaza. E' successo in pieno giorno, al largo dell'isola di Cipro, in acque internazionali, come si vede può ve ... tg.la7.it
Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproI commando dell’Idf hanno abbordato le imbarcazioni dirette a Gaza. La nuova spedizione era partita la scorsa settimana dalla Turchia ... quotidiano.net