Flotilla Israele sequestra le barche a largo di Cipro A bordo 35 attivisti italiani

Questa mattina, al largo delle coste di Cipro, la Marina militare israeliana ha intercettato una nave della Flotilla Global Sumud diretta a Gaza. A bordo ci sono 35 attivisti italiani. Le autorità israeliane hanno sequestrato le imbarcazioni, impedendo loro di proseguire il viaggio. La missione era volta a portare aiuti alla popolazione palestinese, secondo quanto riferito dagli organizzatori. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra Israele e i gruppi di attivisti coinvolti.

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