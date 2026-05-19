Flotilla bloccata di nuovo da Israele | 29 italiani arrestati C’è anche un deputato M5s | Contro di noi proiettili di gomma

Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre si dirigevano verso Gaza. A bordo erano presenti 29 italiani, alcuni dei quali sono stati arrestati. Tra i fermati c’era anche un deputato del Movimento 5 Stelle, che ha riferito di essere stato colpito con proiettili di gomma. La flottiglia era composta da più imbarcazioni e il blocco da parte israeliana è avvenuto nel tratto di mare al largo della costa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui