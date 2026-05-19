Flotilla bloccata di nuovo da Israele | 29 italiani arrestati C’è anche un deputato M5s | Contro di noi proiettili di gomma
Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre si dirigevano verso Gaza. A bordo erano presenti 29 italiani, alcuni dei quali sono stati arrestati. Tra i fermati c’era anche un deputato del Movimento 5 Stelle, che ha riferito di essere stato colpito con proiettili di gomma. La flottiglia era composta da più imbarcazioni e il blocco da parte israeliana è avvenuto nel tratto di mare al largo della costa.
Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. A confermarlo è stata Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione, che ha parlato di 29 attivisti italiani trattenuti, ai quali si aggiungono tre persone non italiane ma residenti nel nostro Paese. L’ultima barca a essere fermata, secondo quanto riferito dalla stessa Delia, è stata la Karsi-i Sabadab: a bordo viaggiavano il deputato M5s Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l’attivista Ruggero Zeni. La corvetta israeliana con i fermati a bordo è attesa in serata nel porto di Ashdod, dove ad accoglierli ci sarà il team legale di Adalah. 🔗 Leggi su Open.online
Global Sumud Flotilla, il video degli attivisti italiani registrato in caso di fermo
Sullo stesso argomento
Flotilla, Israele intercetta imbarcazioni, trattenuti 29 italiani: ‘Grave anche se proiettili di gomma’La Farnesina chiede verifiche sull’uso della forza contro gli attivisti della Flotilla da parte dell’esercito israeliano.
Israele blocca la Flotilla, 27 italiani fermati: «Contro di noi proiettili di gomma». Tajani chiede una «verifica urgente»Proseguono nel Mediterraneo le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.
Le indagini su Modena. La deroga Ue per l’energia. Flotilla di nuovo bloccata | Il nuovo episodio del podcast Giorno per giorno x.com
La flotilla è stata bloccata. Milano sa da che parte stare: contro l'impunità di israele e la complicità delle nostre istituzioni. Per una Palestina libera! facebook
Global Sumud Flotilla: bloccata al largo di Creta dalla marina Israeliana reddit
Israele blocca la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza: blitz dell’Idf al largo di Cipro (VIDEO)L'esercito israeliano sta di nuovo bloccando l'avanzata della Global Sumud Flotilla verso Gaza. E' successo in pieno giorno, al largo dell'isola di Cipro, in acque internazionali, come si vede può ve ... tg.la7.it
Israele blocca di nuovo la Flotilla in acque internazionali: fermati anche alcuni dei 35 italiani a bordoLa precedente missione, a metà aprile, si era conclusa con l'intercettazione e l'arresto degli attivisti sull'isola greca di Creta. today.it