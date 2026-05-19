Flotilla fermata anche la barca italiana Don Juan Solo in tre ancora verso Gaza

Una nave italiana è stata fermata dalla Marina militare israeliana, che ha sequestrato l'imbarcazione pochi istanti dopo aver dichiarato che il motore era spento. A bordo dell'Alcyone, un'altra imbarcazione coinvolta nella stessa operazione, si è sentito un membro dell'equipaggio affermare che il motore era spento, poco prima del sequestro. Attualmente, solo tre imbarcazioni continuano il loro viaggio verso Gaza, mentre le altre sono state fermate.

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"Il motore è spento", si sente dichiarare dall'equipaggio a bordo dell'Alcyone, pochi attimi prima che la Marina militare israeliana la sequestrasse. Sempre dalla diretta trasmessa sul canale Youtube della Global Sumud Flotilla, è possibile assistere alla stessa dinamica: nave da guerra israeliana all'orizzonte, con poco lontano imbarcazioni più piccole e poi il gommone con i militari a bordo che obbligano l'equipaggio a fermare i motori e scendere dal natante, le mani sopra la testa. Al momento, delle dieci che ancora navigavano, dopo che la maggior parte delle barche sono state bloccate ieri dall'esercito israeliano, solo in tre viaggiano ancora verso la Striscia di Gaza: la Sirius, la Cabo Blanco e la Girolama. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Flotilla, fermata anche la barca italiana Don Juan. Solo in tre ancora verso Gaza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, un centinaio in corteo a Milano: Contro l'atto di pirateria di Israele Sullo stesso argomento Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Flotilla verso Gaza, affonda la barca con a bordo Antonella Bundu: “Così ci siamo salvati”Firenze, 2 maggio 2026 – È naufragata “La Trinidad”, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, a bordo della quale si... Flotilla, fermata anche la barca italiana Don Juan. Solo in tre ancora verso GazaIl motore è spento, si sente dichiarare dall'equipaggio a bordo dell'Alcyone, pochi attimi prima che la Marina militare ... iltempo.it Israele blocca la Flotilla, 12 italiani tra i fermati. Tajani: Immediato rilascioLa portavoce italiana: Operazione avvenuta illegalmente e in acque internazionali. Netanyahu loda la Marina: Sventato piano malvagio. Le barche, dirette a Gaza per portare aiuti, starebbero velegg ... rainews.it