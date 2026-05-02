Firenze, 2 maggio 2026 – È naufragata “La Trinidad”, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, a bordo della quale si trovava anche Antonella Bundu, politica e attivista fiorentina, recente candidata alle elezioni regionali. A raccontare l’accaduto è la stessa ex candidata alla presidenza della Toscana, attraverso un lungo post sui social in cui descrive i momenti drammatici del salvataggio in mare aperto. Il lungo racconto social. "La Trinidad è affondata – scrive Bundu –. Ieri era il primo giorno di "tormenta" (tempesta in spagnolo). Dopo alcune ore di mare grosso, con sballottamenti a destra e a manca, la barca ha cominciato a spezzarsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flotilla verso Gaza, affonda la barca con a bordo Antonella Bundu: “Così ci siamo salvati”

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