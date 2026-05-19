La Global Sumud Flotilla ha dichiarato che sei imbarcazioni sono state raggiunte da colpi sparati dai militari israeliani durante le operazioni di controllo. Secondo quanto riferito, l’esercito israeliano ha utilizzato mezzi non letali durante l’abbordaggio delle navi, che si trovavano in navigazione verso Gaza. Tel Aviv ha confermato l’uso di mezzi non letali, senza menzionare eventuali feriti o danni alle imbarcazioni. La situazione si è verificata nel corso di una missione di spedizione nel Mediterraneo.

La Global Sumud Flotilla ha riferito che l’ esercito israeliano ha sparato contro sei navi, durante le fasi dell’abbordaggio delle imbarcazioni della missione in viaggio verso Gaza. Un episodio ha riguardato anche la nave Girolama, che batte bandiera italiana. Come documentato dal video registrato dalle telecamere a bordo, si vede un militare puntare l’arma verso la barca, il rumore dei colpi e l’equipaggio che si getta a terra e urla di “non sparare”. Non è nota la tipologia dei proiettili, se veri o di gomma o di altro genere. Ma, spiega Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, resta “ gravissimo. Stanno già compiendo un atto criminale, e ora aggiungono anche l’utilizzo delle armi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla denuncia: i militari israeliani hanno sparato contro sei barche. Tel Aviv: “Impiegati mezzi non letali”

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