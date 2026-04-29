Due imbarcazioni sono state fermate al largo di Creta da motoscafi israeliani. Secondo quanto riferito, i mezzi militari si sono avvicinati alle navi usando laser e armi semiautomatiche, dichiarandosi appartenenti alle forze israeliane. La Farnesina ha preso nota dell’accaduto e sta seguendo la vicenda con attenzione. Nessun dettaglio è stato fornito sull’identità specifica delle imbarcazioni o sulle eventuali conseguenze immediate.

«Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS». È quanto comunica la Global Sumud Flotilla che ha preso il largo verso Gaza il 26 aprile. In uno dei post sulle pagine della Flotilla si legge inoltre: «Flotilla sotto attacco: Bianca (Italia) è sotto attacco e la maggior parte delle imbarcazioni sono bloccate». La nota della Farnesina In una nota la Farnesina scrive che il Ministero degli Esteri ha ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari di Israele alle barche della Flottilla salpate nei giorni scorsi per una navigazione verso Gaza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Flotilla, navi fermate dai motoscafi israeliani al largo di Creta: «Laser e armi contro di noi». La Farnesina sente Tel Aviv

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