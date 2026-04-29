Global Sumud Flotilla | Le nostre barche intercettate dagli israeliani La Farnesina chiede chiarimenti a Tel Aviv – Il video

Durante un'operazione della Global Sumud Flotilla, alcune barche sono state avvicinate da motoscafi militari che si sono identificati come israeliani. Secondo quanto riferito, le forze hanno puntato laser e armi semiautomatiche contro i partecipanti, ordinando loro di spostarsi verso la prua e di mettersi a quattro zampe. La Farnesina ha richiesto chiarimenti alle autorità di Tel Aviv sull'accaduto. È stato diffuso un video che documenta l'incidente.

«Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti “israeliani”, i quali, puntando laser e armi d’assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS». È quanto comunica la Global Sumud Flotilla. In uno dei post sulle pagine della missione di aiuti per Gaza si legge inoltre: «Flotilla sotto attacco: Bianca (Italia) è sotto attacco e la maggior parte delle imbarcazioni sono bloccate». L’intercettazione, stando alla denuncia, sarebbe avvenuta in acque internazionali.??? URGENTE.🔗 Leggi su Open.online

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