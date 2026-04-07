ATP Montecarlo 2026 Flavio Cobolli e Luciano Darderi escono all’esordio in doppio

All’ATP Masters 1000 di Montecarlo, Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono stati eliminati all’esordio nel torneo di doppio. La coppia italiana ha disputato la partita, ma non è riuscita a passare il primo turno. Nelle stesse ore, Luciano Darderi ha subito un’altra sconfitta in singolare, proseguendo una giornata negativa per i due giocatori durante l’evento.

Nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo arriva un’altra sconfitta nel giro di poche ore per Luciano Darderi, che nel primo turno del torneo di doppio, in coppia con Flavio Cobolli cede allo svedese André Goransson ed allo statunitense Evan King, vittoriosi con lo score di 6-4 6-4 in un’ora e cinque minuti di gioco. Per loro agli ottavi ci sarà la sfida con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, accreditati della testa di serie numero 6. Nel primo set gli azzurri mancano tre palle break consecutive nel sesto game, con Goransson e King che risalgono dal 15-40 e si salvano al punto decisivo, trovando il 3-3. Alla prima occasione, invece, lo svedese... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli e Luciano Darderi escono all’esordio in doppio Possibile doppio sorpasso per Flavio Cobolli nel ranking ATP. E si è già messo al riparo da DarderiFlavio Cobolli continua il suo percorso sul cemento messicano e approda in semifinale all’ATP 500 di Acapulco 2026, mettendo in cascina dei punti... ATP Montecarlo 2026, esordio per Cobolli. Attenzione a Cerundolo-Tsitsipas, tocca a FonsecaDopo l’antipasto pasquale con le prime sfide, il Masters 1000 di Montecarlo vive la sua seconda giornata con un programma decisamente fitto e che... Temi più discussi: Cobolli, problema con le racchette a Monte-Carlo: che cosa è successo. VIDEO; LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; ATP Montecarlo, Berrettini: Flavio ha mangiato di tutto a cena. Cobolli: Viene senza portafoglio; Live Flavio Cobolli - TBA - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/04/2026. Flavio Cobolli fa valere il suo status al terzo, batte Comesana e avanza a MontecarloNel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che ... oasport.it Flavio Cobolli: Vengo da una settimana di allenamenti, sono molto contento della reazioneFlavio Cobolli ha vinto all'esordio nel tabellone principale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: l'azzurro ha piegato in tre set l'argentino Francisco ... oasport.it IL GIALLO DEL CONTO A MONTE CARLO: BERRETTINI CONFESSA LA "MOSSA DELLA MACARENA"! Dopo le "rivelazioni" di Flavio Cobolli sulla cena con Berrettini e Musetti,btra il portafoglio dimenticato da Matteo e il conto (carissimo) pagato d - facebook.com facebook "L'ho visto ma non ci credo" Prima il tracciante di dritto in corsa. Poi il passante di rovescio; Flavio Cobolli conquista il break decisivo COSÌ x.com