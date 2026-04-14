Scontro Papa-Trump Vance rincara la dose | Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali

Le tensioni tra il presidente degli Stati Uniti e il Vaticano continuano a suscitare discussioni, dopo le recenti dichiarazioni di Trump rivolte a Papa Leone XIV. Vance ha risposto alle accuse, suggerendo che il Vaticano dovrebbe concentrarsi sulle questioni morali. La discussione si è accesa con un confronto pubblico tra le parti, senza che siano stati annunciati sviluppi ufficiali o interventi di altri rappresentanti ecclesiastici o politici.

Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Sulla vicenda interviene anche il vicepresidente americano JD Vance, che pur essendo cattolico non prende le distanze, neanche in modo velato, dalle parole di Trump ma, anzi, rimbrotta il Vaticano. "Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane", ha detto parlando al programma Special Report with Bret Baier di Fox News. Niente angoli smussati, dunque, dalla Casa Bianca barra dritta e scontro frontale con la Chiesa cattolica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro Papa-Trump, Vance rincara la dose: "Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali" Vance, 'il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali'Il vicepresidente americano JD Vance ha affermato che il Vaticano dovrebbe "attenersi alle questioni morali". Iran, Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa. Vance: “Il Papa si attenga a questioni morali” – la direttaIl Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate... . @paolomieli: "Scontro Trump-Papa, la cosa più significativa per i giornali americani, il fatto più importante, sarebbe stata l'intervista ai tre Cardinali americani che hanno criticato Trump in tv. I 3 Cardinali hanno detto: non daremo mai il nostro appoggio alla gu x.com Che bomba: Il Papa risponde a Trump **Clamoroso scontro Papa-Trump. Leone risponde: “Non ho paura di lui”** https://www.nicolaporro.it/clamoroso-scontro-papa-trump-leone-risponde-non-ho-paura-di-lui/ - facebook.com facebook