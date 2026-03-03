Fiumicino Schepici e Capuano premiati in Senato con la pergamena del Gran Premio di Venezia

A Fiumicino, Maurizio Schepici e Vincenzo Capuano sono stati premiati in Senato con una pergamena del Gran Premio di Venezia. Schepici, campione del mondo di motonautica, e Capuano hanno ricevuto il riconoscimento per i loro risultati sportivi. La cerimonia si è svolta oggi e ha visto la consegna del premio ai due atleti.

Roma, 3 marzo 2026 – Il campione del mondo di motonautica Maurizio Schepici, insieme con Vincenzo Capuano, sono stati premiati oggi con una prestigiosa pergamena per meriti sportivi dal Gran Premio Internazionale di Venezia. Schepini e Capuano hanno ricevuto uno dei premi più prestigiosi nel panorama internazionale, simbolo di eccellenza artistica, culturale, imprenditoriale, sportiva e sociale. La storia del premio ha radici profonde, intrecciate con la tradizione di Venezia e la sua secolare vocazione di arte e bellezza, legata al mare. La premiazione tenutasi, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato della Repubblica, è promossa dal Gruppo Editoriale Armando Curcio Editore, dalla Venice in The World e dalla Leone d'Oro Foundation.