Fiumicino Domenico Parente premiato dal Gran Premio Internazionale di Venezia con il Leone d’Oro

Il 3 marzo 2026, a Fiumicino, Domenico Parente, Vice Presidente IPA (Fco), è stato premiato con il Leone d’Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia. Tra i presenti all’evento ci sono stati ambasciatori, imprenditori, amministratori, rappresentanti delle istituzioni, chef e campioni del mondo. Il riconoscimento è stato conferito in occasione di questa cerimonia ufficiale.

Roma, 3 marzo 2026 – Insieme ad ambasciatori, imprenditori, amministratori, rappresentanti del mondo delle istituzioni e della politica nazionale, chef e campioni del mondo, ad essere insignito, con un riconoscimento al merito, del Leone d’Oro, è stato il Vice Presidente IPA (Fco) Domenico Parente. Per Domenico Parente è stato un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento, consistente in una pergamena ed una targa del Leone d’Oro, che si conferma oggi essere una delle più eccelse istituzioni italiane dedicate al merito, alla legalità, alla cultura, all’economia e alla diplomazia internazionale. L’evento celebra l’impegno di uomini e donne che contribuiscono concretamente alla pace, allo sviluppo economico e alla crescita delle eccellenze italiane nel mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

