Fiumicino caccia agli abusivi in aeroporto | 11 allontanamenti e multe per 25mila euro

Nell’aeroporto intercontinentale di Fiumicino sono in corso controlli mirati contro chi esercita attività di trasporto pubblico non autorizzato e chi si occupa di procurare clienti in modo illecito, mettendo a rischio i passeggeri. Finora sono stati allontanati 11 soggetti e sono state comminate multe per un totale di 25mila euro. Le operazioni proseguono per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative all’interno del terminale.

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Fiumicino, 18 maggio 2026 – Nuovi controlli all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino contro l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno svolto servizi mirati nelle aree arrivi dei terminal, dove è più frequente il contatto diretto con i passeggeri appena sbarcati. L’attività è stata condotta dai militari della Stazione Fiumicino Aeroporto. Nel corso dell’operazione sono state individuate e sanzionate complessivamente 11 persone. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno contestato violazioni a 4 autisti N. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ricercato per droga fermato in aeroporto con documento contraffatto | Border Control Roma Fiumicino Sullo stesso argomento Leggi anche: Fiumicino, Ncc e abusivi a caccia di clienti: sanzioni per 30mila euro Confartigianato, multe fino a 25mila euro per chi usa impropriamente il termine “artigiano”Dal 7 aprile costerà caro usare il termine “artigianato” e “artigianale”, per chi intende usarlo senza avere le specifiche caratteristiche previste... Fiumicino, furti in serie ai viaggiatori: presa la gang dell’aeroporto. Otto colpi in venti giorniIndossavano abiti firmati e, per passare inosservati tra i viaggiatori in transito nello scalo, portavano anche il bagaglio a mano. Così i quattro banditi si fingevano turisti francesi ... ilmessaggero.it Abusivi e furbetti, gli escamotage di tassisti e Ncc a caccia di clienti all'aeroporto di FiumicinoLa scelta della corsa più redditizia, con la ricerca di viaggiatori da intercettare - talvolta stranieri - ma anche le minacce nel corso delle identificazioni. La guardia di finanza ha implementato ... romatoday.it