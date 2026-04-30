Fiuggi lite al centro d’accoglienza | mediatore denunciato per aggressione con pistola softair

Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Fiuggi, dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite tra alcune persone presenti. Durante le verifiche, è stato denunciato un mediatore per aver aggredito un altro individuo utilizzando una pistola softair. L'intervento ha portato all'identificazione dei soggetti coinvolti e all'apertura di un procedimento penale.

Personale della Polizia di Stato di Fiuggi è intervenuto nella mattinata di ieri presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo, a seguito della segnalazione di una lite. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 9.40, quando una volante del locale Commissariato ha raggiunto la struttura per.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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