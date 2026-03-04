Incendio e aggressione | arrestata 50enne dopo lite domestica

Una donna di cinquant’anni è stata arrestata nella serata del primo marzo a Medesano dopo una lite domestica che è sfociata in violenza e ha causato un incendio. L’incidente si è verificato durante una discussione in casa, portando all’intervento delle forze dell’ordine e al fermo della donna coinvolta. Nessun’altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

Una lite domestica degenerata in violenza e incendio ha scosso la serata del primo marzo a Medesano, portando all’arresto di una donna di cinquant’anni. La 50enne, dopo un acceso confronto telefonico con il compagno, ha dato fuoco al suo camper parcheggiato sotto casa e ha poi aggredito i Carabinieri con una catena di ferro. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha contenuto le fiamme evitando danni alle abitazioni vicine, mentre la donna è stata rintracciata a circa cinquecento metri dalla sua residenza. L’episodio si è concluso con l’arresto della donna, la convalida da parte del giudice e il trasferimento immediato in carcere. Durante la perquisizione nella borsa dell’arrestata sono stati sequestrati un coltello con lama di otto centimetri e una bottiglia di vetro contenente bevanda alcolica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

