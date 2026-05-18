Crisi Electrolux al Mimit la sindaca Moretti chiede il conto | L’azienda deve spiegare come ha utilizzato i fondi pubblici ricevuti

La crisi di Electrolux al Ministero delle imprese e del made in Italy ha portato alla richiesta di chiarimenti da parte della sindaca di una città vicina. La prima cittadina ha chiesto ufficialmente all’azienda di fornire dettagli sul modo in cui sono stati spesi i fondi pubblici ricevuti negli ultimi anni. Sono stati resi noti i dati relativi ai costi aziendali e alle risorse pubbliche impiegate, ma ancora mancano le spiegazioni ufficiali da parte di Electrolux.

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Solaro, 18 maggio 2026 – I numeri della multinazionale sui costi e quelli delle istituzioni sugli aiuti economici già versati: a una settimana dall’ incontro fissato al ministero il 25 maggio, sindacati e istituzioni preparano la strategia per affrontare la crisi Electrolux dopo l’annuncio di 1700 licenziamenti negli stabilimenti italian i, con effetti pesantissimi a livello sociale. Le due facce della crisi. Da una parte la multinazionale svedese che per giustificare il piano drastico di tagli ha fornito dati preoccupanti, dall’altra i sindaci, come Nilde Moretti di Solaro, che rivendicano quanto fatto finora da Governo e Unione Europea per sostenere Electrolux. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi Electrolux al Mimit, la sindaca Moretti chiede il conto: “L’azienda deve spiegare come ha utilizzato i fondi pubblici ricevuti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Electrolux, allarme per 1.700 esuberi: la Regione chiede al Mimit? Domande chiave Come influirà la riorganizzazione europea sulle piccole imprese del Friuli? Perché la Regione ha chiesto l'intervento immediato del... Crisi Beko e Electrolux: Mastrovincenzo chiede un tavolo al Ministero?? Punti chiave Perché gli investimenti promessi per il 2025 sono rimasti bloccati? Come influiranno i nuovi fermi produttivi sulle famiglie... Un pensionato ai giardinetti mentre riflette sui 39 tavoli di #crisiaziendali attivi al #MIMIT (ex Ilva,Beko,Conbipel,Kasanova,Natuzzi,Bosch Bari,Portovesme,Peg Perego…) e sugli altri 33 in #monitoraggio ( Electrolux,Alitalia,Coin,Italtel,Marelli,Riello…). Fallimen x.com Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia: proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti | Rabbia dei sindacati metalmeccanici che annunciano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo e chiedono un immediato intervento del Governo : r/T reddit Tavolo del lavoro e vertice al Mimit: Electrolux, la settimana della verità per lo stabilimento di CerretoCERRETO D’ESI Saranno giorni decisivi per capire il destino dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi: i sindacati hanno chiesto alla multinazionale svedese il ritiro del ... corriereadriatico.it Electrolux in sciopero il 25 maggio, i sindacati sulla crisi: La vertenza sarà lungaSale di tono la mobilitazione dopo l’annuncio dei 1.700 licenziamenti. Mancano componenti: Susegana si ferma ... corrieredelveneto.corriere.it