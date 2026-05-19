Fisioterapia il nuovo ruolo nel Lazio | verso cure più vicine al cittadino
Recentemente sono stati approvati due decreti, il DM 70 e il DM 77, che introducono modifiche nell’ambito della fisioterapia nel Lazio. Questi provvedimenti regolano l’accesso alle cure e definiscono nuove funzioni per i fisioterapisti nell’ambito della sanità di comunità. L’obiettivo è rendere le prestazioni più accessibili ai cittadini e ampliare il ruolo di questa figura professionale nel sistema sanitario regionale. Le novità interessano sia l’organizzazione delle cure sia le competenze attribuite ai fisioterapisti.
? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle cure con i nuovi decreti DM 70 e 77?. Quali nuove funzioni assumerà il fisioterapista nella sanità di comunità?. Perché la gestione della cronicità richiede un cambio di modello territoriale?. Come influirà la tele-riabilitazione sulla continuità assistenziale nel Lazio?.? In Breve Congresso 21 e 22 maggio presso il Consiglio Regionale di Roma.. Annamaria Servadio apre i lavori sull'evoluzione del percorso professionale.. Integrazione con i modelli organizzativi previsti dai decreti DM 70 e DM 77.. Focus su tele-riabilitazione, pavimento pelvico e riabilitazione cardiopolmonare.. Il 21 e il 22 maggio, presso la sede del Consiglio Regionale a Roma, l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio organizzerà il terzo congresso regionale per definire il nuovo ruolo della professione nel sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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