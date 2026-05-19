Fisioterapia il nuovo ruolo nel Lazio | verso cure più vicine al cittadino

Recentemente sono stati approvati due decreti, il DM 70 e il DM 77, che introducono modifiche nell’ambito della fisioterapia nel Lazio. Questi provvedimenti regolano l’accesso alle cure e definiscono nuove funzioni per i fisioterapisti nell’ambito della sanità di comunità. L’obiettivo è rendere le prestazioni più accessibili ai cittadini e ampliare il ruolo di questa figura professionale nel sistema sanitario regionale. Le novità interessano sia l’organizzazione delle cure sia le competenze attribuite ai fisioterapisti.

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? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle cure con i nuovi decreti DM 70 e 77?. Quali nuove funzioni assumerà il fisioterapista nella sanità di comunità?. Perché la gestione della cronicità richiede un cambio di modello territoriale?. Come influirà la tele-riabilitazione sulla continuità assistenziale nel Lazio?.? In Breve Congresso 21 e 22 maggio presso il Consiglio Regionale di Roma.. Annamaria Servadio apre i lavori sull'evoluzione del percorso professionale.. Integrazione con i modelli organizzativi previsti dai decreti DM 70 e DM 77.. Focus su tele-riabilitazione, pavimento pelvico e riabilitazione cardiopolmonare.. Il 21 e il 22 maggio, presso la sede del Consiglio Regionale a Roma, l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio organizzerà il terzo congresso regionale per definire il nuovo ruolo della professione nel sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisioterapia, il nuovo ruolo nel Lazio: verso cure più vicine al cittadino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cure oncologiche più vicine: al "San Giovanni di Dio" nasce la nuova OncoematologiaSono stati inaugurati il nuovo servizio e i locali della Uosd di oncoematologia dell’ospedale di Agrigento, un importante traguardo per il... Filena, la forza della solidarietà: raccolti oltre 63mila euro. Cure in Messico sempre più vicineTempo di lettura: 3 minutiUna comunità intera che si stringe attorno a una bambina e alla sua famiglia, trasformando la speranza in realtà. Laurea in Fisioterapia + MedTech/Digital Health: quali master, corsi o certificazioni per fare il salto in azienda (Italia/Estero)? reddit Fisioterapia e welfare: ecco il nuovo Osco, l’ospedale di comunità per i fragiliBOLOGNA – Un nuovo reparto, giallo e bianco dedicato agli anziani cronici, quelli con forti esigenze socio-assistenziali, quindi spesso soli, difficili da gestire a casa, ma non abbastanza gravi da ... bologna.repubblica.it Festa per le nuove lauree in Fisioterapia e Infermieristica: proclamati 19 nuovi professionistiSette laureandi in Fisioterapia e 12 in Infermieristica. Tra i neo-dottori in Infermieristica, hanno completato con successo il percorso anche alcuni studenti provenienti dalla sede disattivata di Lec ... brindisireport.it