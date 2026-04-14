Cure oncologiche più vicine | al San Giovanni di Dio nasce la nuova Oncoematologia

È stato aperto ufficialmente il nuovo reparto di oncoematologia presso l’ospedale di Agrigento, con l’inaugurazione dei locali e del servizio Uosd dedicato. La struttura rappresenta un passo avanti per l’assistenza ai pazienti con malattie oncoematologiche, migliorando l’offerta di cure nel territorio. L’apertura mira a garantire un percorso assistenziale più efficiente e accessibile per chi necessita di trattamenti specialistici in questa area.

Sono stati inaugurati il nuovo servizio e i locali della Uosd di oncoematologia dell’ospedale di Agrigento, un importante traguardo per il potenziamento dell’offerta sanitaria del territorio e per il miglioramento della presa in carico dei pazienti affetti da patologie oncoematologiche.Alla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Crotone: nasce ARTOI per cure oncologiche integrateNel pomeriggio di venerdì 13 marzo, nella sala consiliare del Comune di Crotone si è tenuta la presentazione della fondazione ARTOI, un’iniziativa... Istituto Giovanni Paolo II, arrivano i visori contro l'ansia nelle cure oncologicheLa tecnologia consente di immergere il paziente in ambienti virtuali potenzialmente rilassanti, con immagini e suoni studiati per favorire...