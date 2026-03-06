Firenze Teatro Verdi | ORT diretta da Ceretta con Martina Consonni al pianoforte per Beethoven e Cherubini

Mercoledì 11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze, l’Orchestra della Toscana sarà diretta da Diego Ceretta e vedrà la partecipazione di Martina Consonni al pianoforte. L’evento prevede l’esecuzione del Concerto n. 2 di Beethoven e di un’opera di Cherubini. La serata si svolgerà nel tradizionale spazio del teatro fiorentino, con un programma dedicato alla musica classica.

FIRENZE – Mercoledì 11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze Diego Ceretta guida l’Orchestra della Toscana (ORT) con Martina Consonni al pianoforte per il Concerto n. 3 in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia in re maggiore di Luigi Cherubini (1815). A Firenze il concerto arriverà dopo essersi rodato in altre quattro date: oggi, venerdì 6 marzo 2026 a Figline, sabato 7 a Marradi, lunedì 9 a Poggibonsi e martedì 10 a Pisa.Il Concerto n. 3 in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven (1800) è un’opera di passaggio, carica di energia trattenuta. L’orchestra non è cornice: espone, incalza, discute. Il pianoforte entra e deve conquistarsi spazio, con una scrittura che chiede affondo, articolazione, lucidità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

