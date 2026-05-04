Teatro Verdi | Diego Ceretta dirige l’ORT in un itinerario tra Mendelssohn Strauss e Webern

Da firenzepost.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Verdi, il direttore d’orchestra Diego Ceretta ha guidato l’Orchestra della Toscana in un programma che include composizioni di Mendelssohn, Strauss e Webern. I solisti principali sono stati Emilio Checchini e Umberto Codecà. La serata ha visto l’esecuzione di brani di questi compositori, con l’orchestra che ha interpretato le partiture sotto la direzione di Ceretta.

FIRENZE – Giovedì 7 maggio al Teatro Verdi di Firenze debutta la nuova produzione dell’Orchestra della Toscana (ORT): Diego Ceretta guida l’ORT in un itinerario tra Mendelssohn, Strauss e Webern, con solisti le prime parti Emilio Checchini e Umberto Codecà. Il concerto sarà replicato a Siena (8), Figline (9), Ferrara (11) e Pisa (12). Ceretta, classe 1996, appartiene a una generazione che ha metabolizzato velocemente il repertorio ma non rinuncia a rimetterlo in discussione. Cerca una relazione concreta con i musicisti, una costruzione del suono che nasce dall’ascolto reciproco prima ancora che dall’imposizione; così al centro del concerto ci sono anche due prime parti interne all’orchestra, Emilio Checchini e Umberto Codecà.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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