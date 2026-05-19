Firenze | rapina in un negozio di viale Morgagni ladro armato di pistola in fuga

Oggi pomeriggio a Firenze, in viale Morgagni, si è verificata una rapina in un negozio di telefonia. Un uomo armato di pistola è entrato nel negozio e ha minacciato il personale prima di fuggire con un bottino non ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che stanno svolgendo i rilievi e cercando di rintracciare il ladro. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

FIRENZE – Rapina in un negozio di telefonia a Firenze oggi pomeriggio, 19 maggio 2026. E’ accaduto intorno alle 18 nel viale Morgagni. Un giovane con il volto in parte coperto, e armato di pistola si è introdotto nel negozio e si è fatto consegnare il contenuto della cassa, poi ha preso alcuni smartphone dalla vetrina. Quindi si è allontanato facendo perdere le tracce nelle vielimitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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