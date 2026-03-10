Rapina con pistola alle poste di viale Adriatico a Montesacro | ladri in fuga posti di blocco nella zona

Due uomini armati a bordo di una moto hanno assaltato l’ufficio postale di viale Adriatico a Montesacro, minacciando una guardia giurata e ottenendo il denaro presente. Dopo il colpo, sono fuggiti rapidamente, e le forze dell’ordine hanno predisposto posti di blocco nella zona per rintracciarli. La rapina si è svolta nel corso della mattinata.

