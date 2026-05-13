La Cooperazione in Festa | a Firenze più di 70 eventi gratuiti in piazza SS Annunziata

A Firenze si svolge la Cooperazione in Festa, con oltre 70 eventi gratuiti distribuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti e laboratori dedicati a tutte le età. Le attività si tengono nella piazza SS Annunziata e offrono opportunità di partecipazione per bambini, ragazzi e adulti. L’evento si svolge nel corso di diversi giorni e coinvolge vari settori della cooperazione, creando un calendario ricco di iniziative.

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