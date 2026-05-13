La Cooperazione in Festa | a Firenze più di 70 eventi gratuiti in piazza SS Annunziata

Da firenzetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze si svolge la Cooperazione in Festa, con oltre 70 eventi gratuiti distribuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti e laboratori dedicati a tutte le età. Le attività si tengono nella piazza SS Annunziata e offrono opportunità di partecipazione per bambini, ragazzi e adulti. L’evento si svolge nel corso di diversi giorni e coinvolge vari settori della cooperazione, creando un calendario ricco di iniziative.

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Più di 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Dal 20 al 23 maggio 2026 in piazza Santissima Annunziata a Firenze torna “La Cooperazione in Festa”, festival giunto alla terza edizione organizzato da Legacoop Toscana, con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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